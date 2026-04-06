Mbaye Diagne, gol hedefini tutturunca takım arkadaşlarına 2 milyonluk telefon aldı

1. Lig’de Süper Lig’e yükselme mücadelesi son haftalara girerken, bireysel performanslar da dikkat çekiyor.

Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, attığı gollerle sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ŞU ANA KADAR 26 GOL ATTI

Son olarak Boluspor karşısında alınan 6-1’lik galibiyette 2 gol kaydeden deneyimli forvet, ligdeki gol sayısını 26’ya çıkardı.

Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha bulması halinde 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olacak.

4 GOL DAHA BULURSA REKOR KIRACAK

Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak.

1. Lig’de son yılların en yüksek gol sayısına ulaşan isimler arasında Yunus Altun (28), Taner Demirbaş (27) ve Okan Yılmaz (25) da bulunuyor.

2 MİLYON TL DEĞERİNDE TELEFON DAĞITTI

Öte yandan Diagne, sezon başında belirlediği 25 gollük hedefine ulaşması sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı.

Diagne, maçtan önce takımdaki yaklaşık 25 futbolcu arkadaşına aldığı son model cep telefonlarını soyunma odasında dağıttı.

Arkadaşlarının yardımı ile 25 gol attığını belirten Mbaye Diagne’nin, bu telefonlar için yaklaşık 2 milyon TL harcadığı öğrenildi.