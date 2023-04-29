CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın rüşvet soruşturmasında 12 yıl hapsi istendi Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında belediye başkanı Mustafa Kayalar hakkında 'Rüşvet alma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA

İzmir'de Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yıllarında, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi.

Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçen temmuz ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Aykırı izin alındığı belirlendi

Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı.

Operasyonun 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Görevden uzaklaştırıldı

'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 22'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı, 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kayalar'la birlikte 4 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayalar, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

"Hayatın olağan akışına uygun değil"

Kayalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Özdere'de otel inşaatlarında ruhsat ve ek projelere aykırı yapılaşma olduğuna dair şikayetçi ve ihbarcıların dilekçelerine ve yazışmalara rağmen herhangi bir tespit çalışması yapılmadığı, bu süre zarfında yapılaşmanın devam ettiği ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmalara neden olunduğu belirtildi.

İddianamede, bilirkişi raporlarıyla da söz konusu inşaatların proje ve ekleriyle imara aykırı olarak yapıldığının tespit edildiği yer aldı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki 1 yapının devrinin 350 bin lira bedelle otel inşaatının üstlenici firmasının sahibi Ali B. tarafından Kayalar'ın kayınpederi şüpheli Ruhi D.'ye yapıldığı da iddianamede yer buldu.

Söz konusu taşınmazın edinme tarihi olan 2 Nisan 2020'de rayiç değerinin ise 3 milyon 750 bin lira olduğu, şüphelilerin beyanları ve tapu kayıtlarında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

Aralarında ailiyet bağı var

Yine Akyarlar Mahallesi'nde 1 taşınmazın devrinin tapu kayıtlarına göre 400 bin lira bedelle, otel inşaatının sahibi firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nurullah E.'ye vekaleten Songül V. tarafından Menderes Belediye Meclis Üyesi Ertan G.'ye yapıldığı belirtildi.

Söz konusu taşınmazın o tarihte rayiç değerinin ise 5 milyon 850 bin lira olduğunun belirlendiğinin altı çizildi.

Tapu kayıtlarında yer alan satım bedeliyle rayiç değer arasında 5 milyon 450 bin liralık, Ertan G.'nin beyanında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında ise 4 milyon 950 bin liralık fark bulunduğu, bu farkın da hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yapıldı.

Görünürde işlem yaptılar

Savcı; Kayalar'ın Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki taşınmazı Ali B.'den kayınpederi Ruhi D. aracılığıyla, Menderes Belediye Meclis Üyesi Ertan G.'nin ise Akyarlar'daki başka bir taşınmazı Nurullah E.'ye vekaleten Songül V. aracılığıyla, otel inşaatlarındaki usulsüzlüklerle ilgili olarak belediyenin yetkisinde olan gerekli denetim ve yaptırım uygulama işlemlerinin yapılmamasını temin etme karşılığında, görünürde işlem tesis etmek suretiyle edindiklerini belirtti.

Otel inşaatlarında belirlenen usulsüzlüklerle ilgili olarak belediyenin yetkisinde olan denetim ve yaptırım uygulama işlemlerinin inşaatın başladığı zamandan Eylül 2021 tarihine kadar yapılmaması arasında illiyet bağı bulunduğuna da kanaat getirdi.

Kayalar, Ertan G., Nurullah E. ve Ali B.'nin rüşvet alma ve rüşvet verme hususunda anlaşmaya vardıklarının kabulünün gerektiği belirtildi. Otel inşaatındaki usulsüzlüklere yönelik sonradan işlem tesis edilmesinin ise rüşvet alma ve rüşvet verme ile ilgili varılan anlaşmayı, dolayısıyla hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacağının değerlendirildiğinin de iddianamede altı çizildi.

Kayalar suçlamaları reddetti

İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kayalar'ın görevlerini belediye personeli aracılığıyla yerine getirdiğini söylediği belirtildi.

Usulsüzlükleri göz ardı etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Kayalar, 'Aksi takdirde, üç denetim yapılarak otel inşaatı sahiplerine üç kez ayrı ayrı para cezası uygulanıp mühürleme olmazdı' diyerek, usulsüzlüklerde ısrar edilmesi üzerine yıkım ihalesine çıkıldığını ve sürecin halen devam ettiğini belirttiğine de ifadesinde yer verildi.

Kayaların, kayınpederinin villayı kendisi lehine devraldığı iddiasını kabul etmediğini, otel inşaatındaki usulsüzlüklere dair ilk ihbarın belediye kayıtlarına 2021 yılının 3'üncü ayda girdiğini, kayınpederinin ise bu villayı bu ihbarlardan yaklaşık 1 yıl önce satın aldığını söylediği de iddianamede vurgulandı. Kayalar'ın ifadesinde, Songül V. ve Nurullah E. ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerde otel inşaatındaki usulsüzlüklere ilişkin herhangi bir talebi olmadığını söylediği de kaydedildi.

12 yıla kadar hapis cezası istendi

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kayalar ve Ertan G.'nin müsnet rüşvet alma, Nurullah E. ve Ali B.'nin müsnet rüşvet verme suçunu işlediklerinin altını çizdi.

Ruhi D. ve Songül V.'nin ise rüşvete aracılık etme suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.