- Haberler
- Gündem Haberleri
- CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
- 07.11.2022 - 16:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Ayrıntılar gelecek...