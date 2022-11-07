Petrol
98.12
-0.46%
Euro
18.5801
0.48%
Dolar
18.603
0.20%
Altın
1.003
-0.04%
Borsa
4327
2.62%
Bitcoin
389.435
-1.94%
BTXN Coin
10.12
-2.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
    • 07.11.2022 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

    Ayrıntılar gelecek...


    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi
    Gündem

    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir