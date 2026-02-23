CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasında yeni gelişme...

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması, bugün görüldü.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

CHP 38'inci Olağan Kurultay’ına ilişkin Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 1 Nisan 2026’ya ertelendi.

Öte yandan savcı, İBB soruşturmalarıyla kurultay davasının birleştirilmesini talep etti.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU DAVADA KİLİT ROLDE

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edildi.

İddianamede; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.