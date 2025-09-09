Abone ol: Google News

CHP'nin kayyum nöbetinde polise karşı nefret söylemi

CHP'nin kayyum Gürsel Tekin'i İstanbul il binasına sokmamak için nöbet tuttuğu gece polise saldıran grubun nefret dolu ifadelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken CHP'li bir saldırganın polisleri işaret ederek 'Bu katillerle hesaplaşacağız' ifadeleri tepki çekti.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 10:05

CHP için sık sık kullanılan çöp, çamur, çukur ifadelerine bir yenisi daha eklendi: Kaos...

Şaibeli kurultay ve kongreler, İBB ve birçok CHP'li belediyede ortaya çıkan yolsuzluklar ve bunlara yönelik soruşturmalar ve daha nice skandallar.

Parti içinde hesaplaşma ve kavgalar da bu dönemde daha görünür hale geldi.

Şaibe davalarında İstanbul il yönetiminin görevden alınma kararı ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması partide dengeleri iyice sarstı.

Tekin'in binaya girmesini önlemek üzere toplanan kalabalık, sabaha kadar polisle çatıştı.

POLİSE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ

Binanın girişine ve bina içine kurulan barikatlar kayyum Gürsel Tekin'in girişine engel olamazken öfkeli CHP'liler, mahkeme kararının uygulanabilmesi için görev yapan polise saldırdı.

İstanbul'daki kaos dolu geceden yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu görüntülerin birinde, polise karşı nefret söylemlerinin yer aldığı görüldü.

"BU KATİLLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Bir CHP'linin güvenlik önlemi alan polislere karşı kalabalığı galeyana getirmeye çalıştığı anlar kameraya yansırken şahsın, "Biz bu emir kullarıyla anlaşmayacağız, bu katillerle hesaplaşacağız." ifadeleri tepki çekti.

O görüntüler sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu.

