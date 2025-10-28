Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından vatandaşlar 'Yüzyılın Konut Projesi'ni merak ederek CİMER'e akın etti. Projeye ilişkin detayların sorulduğu yüzlerce başvuruda vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 11:28
CİMER'e 'Yüzyılın Konut Projesi' için yüzlerce başvuru yapıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıklamasının ardından CİMER'e yüzlerce başvuru yapıldı.
  • Vatandaşlar projeye dair detaylı sorular yöneltti ve Erdoğan'a teşekkür etti.
  • CİMER, doğru bilgi için başvuruların resmi kanallardan yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar, CİMER'e başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

YÜZLERCE BAVŞURUDA, YÜZLERCE SORU SORDULAR

Başvurularda vatandaşlar, 'Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı', 'engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı', 'ikamet şartını taşıyıp taşımadığı' ve 'evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı'na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

GENÇLER DE BAŞVURUDA BULUNDU

Projede yüzde 20 kontenjan ayrılan gençler de "Ben de başvurabilecek miyim?", "Henüz gelirim yok ama başvurabilir miyim?" sorularını yöneltti ve en çok anne/baba evinde yaşamasının, hane halkı (anne/baba/kardeş) gelir toplamının, kardeşinin başvurusunun bireysel başvurusuna etkisini merak etti.

CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.

