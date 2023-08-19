Cins köpekler kaderine terk edildi, yüzlerce üretim çiftliği kapandı Pandemi döneminde evine kapananların arkadaş olması için satın aldıkları cins köpekler, pandeminin bitmesiyle sokaklara terk edildi. Korona döneminde rağbet gören cins köpek üretim tesisleri, pandemi sonrası bir bir kapandı.

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Türkiye'nin bir türlü çözülemeyen problemi olan başıboş köpek sorunu onlarca canı hayattan kopardı.

Kimi vatandaşlar aniden yola fırlayan köpekler nedeniyle kaza yaparak hayatını kaybederken, kimileri de başıboş köpek saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Göz ardı edilmeye devam eden sorun yeni vakalar yaşınınca tartışılsa da çözüme dair belediyeler tarafından herhangi somut bir adım atılmıyor.

Pandemide artan ilgi bitti: Cins köpeklerin yüzüne bakan yok

Hal böyle olunca sokaklardaki köpek sayısı günden güne artıyor.

Başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeler saymakla bitmezken bir de buna cins köpek sorunu eklendi.

Özellikle pandemi döneminde insanların eve kapanmasıyla cins köpeklere olan talep arttı.

Oluşan talep nedeniyle cins köpek üretim çiftlikleri kurulmaya başlandı.

Üretim çiftlikleri tek tek kapandı: Kaderlerine terkedildiler

Ancak bu kez de çiftlikler normalleşme sürecinde azalan talepler nedeniyle tek tek kapanmaya başladı.

Ortaya çıkan bu durum en çok da gelir kapısı olarak üretilen köpekleri mağdur etti.

Taleplerin azalmasıyla birlikte maliyetleri karşılamayan üretim çiftlikleri kapanırken sermaye olarak görülen cins köpekler ölüme terkedildi.

Ölüme terk edilen cins köpekler kendilerini sahiplenecek vatandaşları beklerken, hayvan sevgisinin gelir kapısı haline getirilmiş olması bir kez daha gözler önüne serildi.