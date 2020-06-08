Çocuğuna yaş günü düzenleyen kadının testi pozitif çıktı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çocuğuna doğum günü kutlaması yapan B.Y.'nin, görülen belirtiler üzerine yapılan korona testi pozitif çıktı. Organizasyona katılan 32 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul'dan geldiği belirtilen B.Y. isimli kadın, çocuğuna evde doğum günü kutlaması yaptı. Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı.

Görülen belirtiler üzerine B.Y.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan çalışmada 4'ü kent merkezinde toplam 32 kişinin, B.Y. ile temaslı olduğu ve doğum günü kutlamasına katıldıkları tespit edildi.

Kadın B.Y. ise Eskişehir'deki hastanede tedavi altına alındı.

SOKAK KARANTİNAYA ALINDI, GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi'ndeki Uğur Sokak hakkında karantina uygulanmasına karar verdi.

Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Doğum günü düzenledi, koronavirüs testi pozitif çıktı- İZLE

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Mahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izlem ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim" denildi.