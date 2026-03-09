Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin nasıl ortaya çıktığını anlattı

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ensonhaber YouTube kanalı önemli konukları ağırlayarak gündemi belirlemeye devam ediyor.

Kanalın son konuğu Halk arasında "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan ünlü vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü, oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, programda Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Cübbeli Ahmet burada, eşcinselliğin nasıl ortaya çıktığı anlattı.

Günümüzde LGBT olarak anılan eşcinselliğin Lut kavmine dayandığını belirten Cübbbeli Ahmet, şunları kaydetti:

"ŞEYTAN İNSAN KILIĞINA GİRİYOR"

"Şeytan insan kılığına giriyor. Bunlara diyor ki bu da gelmiş falan. Uzaktan gelmiş gibi çünkü tanımadıkları için tipini. Oralar o zaman küçük kasabalar. Ya diyor işte şöyledir böyledir falan. Bu muhabbet açılıyor.

Ondan sonra bu anlıyor ki Burada bir zafiyet var. Bunları burada bir araştırma yapıyorlar. Diyor ki bakın diyor. Bunlarla kalacaksınız diyor birinin diyor. Ondan sonra işte bunu diyor domalatacaksın, bilmem ne edeceksin diyor. Ondan sonra görecek gününü diyor.

"İBLİS İLK KENDİNİ DÜZDÜRÜYOR"

Ondan sonra diyor bir daha öbürleri de duyacak diyor. Kimse gelmeyecek diyor. Bunu o ilk kendine icraat olarak İblis kendini düzdürüyor.

Neden? Yeter ki Adem'in oğulları Lute olsun, eşcinsel olsun, cehenneme gitsin diye.

Bana ne olacak diyor, bana bilmem ne olmaz diyor. Ondan sonra ilk kendini düzdürüyor.

"EŞCİNSELLİK KADINLARDA ÖNCE BAŞLIYOR"

Ben Arapça eserlerde kaynaklandırıyorum. Ondan sonra ilk kendine bu icraatı yaptırıyor. Ondan sonra adamlar bakıyor, aa bu da güzelmiş diyor, bilmem ne diyor. Artık o alışkanlık kadınlarda önce başlıyor.

Eşcinsellik kadınlarda önce başlıyor. Lezbiyenlik başlıyor. Önce kadınlardan evlendik. Ama iblis erkek kılığına girip yapıyor. İblis de erkekler de bu işi körüklüyor. Ama ondan sonra bu artık bu kavimde adet halini alıyor."