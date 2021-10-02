Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatiplerde yaşanan sorunları dile getirdiği için gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışmaya neden oldu.

İmam hatiplerde ve ilahiyat fakültelerinde verilen eğitimi eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, Kur'an-ı Kerim'de değişiklik yapılmasını isteyen isimlerin bile imam hatip ve ilahiyatlarda görev aldığına dikkat çekti.

Aradan geçen süreye rağmen tartışmalar bitmek bilmedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip çıkışının nedenini açıkladı VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca, bu çıkışı neden yaptığını son sohbetinde anlattı:

"Adet halindeki kızlarımıza imam hatiplerde bazı hocalar, kız çocuğu adet halinde... Erkek hoca, oku bakalım Kur'an'dan şurayı.. Kızcağız mırın kırın ediyor. Bunu babası anlattı.. Niye okumuyorsun, oku.. Bilmem ne.. Yahu anlasana be ya! Bir şey diyeceğim şimdi ya. Ne anlayışsız bir adamsın, inat, reformist. Çünkü abdestsiz Kur'an tutulur kafasında bazıları... Gelmiş, çocuğu zorluyor. Müsait değil anlasana... Okuyacaksın... Bağırıyor çocuğa.. Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan.

ÇARŞAFLA GİDİP BAŞI AÇIK ÇIKAN VAR

Çarşafla gidip başı açık çıkan var. Kaç kişi telefon etti, bildirdi. Efendim, kız kardeşimiz gönderdim; çarşafla gitti, başı açık çıktı geldi.

İMAM HATİPLERİN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ

Biz imam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz. Kapanmasından taraftar değiliz. Ama madem burada din ilmi hizmeti veriliyor, burada itikat bozukluğuna mahal olamaz.

DİYANET'E TAYYİP BEY'E KAFİR DİYEN ADAM İMAM HATİPTE HOCALIK YAPTI

Çünkü, Cemil Kılıç denen adam, senelerce Sarıyer İmam Hatipte hocalık yaptı. Diyanet'in tümüne kafir diyor, Tayyip Bey'e kafir diyor.. Yahudi'nin kafasına hizmet eder tam bir proje adamı..

SARSMAK İÇİN, KENDİNİZE GELİN DEMEK İÇİN DEDİM

Ben asla kurumların düşmanı değilim. Göndermeyin demedim. Ama bu bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız...

YENİŞAFAK YALANCIDIR

Yenişafak bizi düşman ilan etti imam hatiplere. Mahmut Efendi Hazretlerinin ses kaydı var zaten, Yenişafak yalancıdır diye.. Haberlere çıktı, ses kaydı var.

Ben imam hatip düşmanı mıyım, niye düşman olayım ya..."