Petrol
92.72
-2.50%
Euro
18.2433
-0.06%
Dolar
17.93
-0.16%
Altın
1.023
-0.39%
Borsa
2913
1.96%
Bitcoin
431.689
-1.14%
BTXN Coin
6.14
-4.06%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 20:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türkiye yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

    Savaş sonrası dünya genelinde başlayan tahıl kriziyle birlikte Türkiye bu sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarfetti.

    İstanbul'da yapılan ortak görüşmede atılan imzalarla tahıl krizine son verilmişti.

    Türkiye'ye tebrik mesajı yağdı

    Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos ta Ukrayna ya gidiyor #1

    Şimdi de Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna'ya savaşın seyrini değiştirebilecek bir ziyaret gerçekleşiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek.

    BM duyurdu

    Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelensky ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek." ifadeleri kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos ta Ukrayna ya gidiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Adana’da motosiklet virajı alamadı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Adana’da motosiklet virajı alamadı: 2 ölü

    15 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    15 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir