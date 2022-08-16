Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelecek.

24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türkiye yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Savaş sonrası dünya genelinde başlayan tahıl kriziyle birlikte Türkiye bu sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarfetti.

İstanbul'da yapılan ortak görüşmede atılan imzalarla tahıl krizine son verilmişti.

Türkiye'ye tebrik mesajı yağdı

Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.





Şimdi de Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna'ya savaşın seyrini değiştirebilecek bir ziyaret gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek.

BM duyurdu

Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelensky ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek." ifadeleri kullanıldı.