Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu yoluna koyacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Geride bırakılan seçim sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe yönelik atılacak adımlara ilişkin de ip uçları verdi.

Cumhurbaşkanı, AB ülkeleri ile yaşanan vize sorunlarını hatırlatarak sorunun yakın zamanda çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Son dönemde siyasi şantaj olarak vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız.



Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok.



Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız.



Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz.