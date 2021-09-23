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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan İstanbul'a gitti.
    • AA
    • 23.09.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 07:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı New York'tan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı VİDEO

    EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE BAKANLARLA YURDA DÖNDÜ

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD den ayrıldı #1

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