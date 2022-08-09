Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda hidrokarbon ve sondaj filosuna bugün 4'üncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han gemisi de katıldı.

Dünya üzerindeki en son teknolojik altyapıya sahip 7'nci nesil olarak adlandırılan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmadan önce tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gemiyi inceledi

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gemide incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.

Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han gemisini inceledi VİDEO