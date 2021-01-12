Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelikten vazgeçmedik

Ankara'da AB Büyükelçilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tam üyelikten vazgeçmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri ile toplantısında kameralar karşısına geçti.

Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilere dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıldır birliğe girmeye çalıştığına dikkat çekti.

AVRUPA TARİHİNİ TÜRKİYE'SİZ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1000 yıldır ortak coğrafyayı paylaşıyoruz. Türk tarihini Avrupa'sız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiye'siz anlamak mümkün değildir.

ONCA HAKSIZLIĞA RAĞMEN TAM ÜYELİKTEN VAZGEÇMEDİK

Yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik mücadelesi veriyoruz. Onca çifte standart ve haksızlığa rağmen, tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik.

2002 yılında göreve ilk geldiğimizde Kopenhag kriterlerine gerekirse Ankara kriterleri der yolumuza devam ederiz demiştim." ifadelerini kullandı.