Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bakın, sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti. Gençlik ailemizin yeni mensuplarına, Türkiye'nin en büyük partisine "hoş geldiniz, safalar getirdiniz" diyorum. Gençlik Kolları olarak 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz.

Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Maşallah, dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.

"SİZ GENÇ KARDEŞLERİMİZLE BERABER OLMAKTAN BAHTİYARLIK DUYUYORUM"

Gençlik Kollarımızın tüm mensuplarını, Türkiye'nin tüm gençlerini, mazinin mirasçısı, bugünün güvencesi, atinin sahibi siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihiyle, milletiyle, ülkesiyle, devletiyle, bayrağıyla, ecdadın hatıralarıyla bütünleşmiş AK Parti gençliğine en içten muhabbetlerimi iletiyorum.



Aşkınız, sevdanız, salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum.



Strateji ve Eğitim Kampı'na iştirak etmek üzere yurdumuzun dört bir köşesinden Ankara'ya gelen Gençlik Kolları İl ve İlçe Başkanlarımıza Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum.

"GENÇLERİMİZİN KAMPININ DA BEREKETLİ GEÇTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

AK Parti olarak alamet-i farikamız olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz. İlk önce Kadın Kollarımız bir araya geldi. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiler.



Ardından 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı icra ettik. Gençlerimizin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı geçtiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duydum.



Biliyorsunuz, kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk.



Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

"5 MİLYONU AŞKIN GENCİN YARISINDAN FAZLASININ TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLDUK"