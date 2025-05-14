Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de yeni safhaya geçildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasına, grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan misafirleri selamladı ve çeşitli platformlardan kendilerini takip eden vatandaşlara sevgi ve selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de açılan yeni sayfada vardı.

PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece önemli katkıları olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Yeni bir sahfaya geçildiğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunun çözümü için hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamasında şöyle dedi:

"BU SAFHA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRME SAFHASIDIR"

Bugün demokrasi yolculuğumuzun kilometre taşlarından olan 14 Mayıs 2023 seçiminin 2. yıldönümüdür. Bu zamanı hizmetle eserle geçirmeye gayret ettik. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız.



Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır.



Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

"YOLUMUZA DÖŞNEN MAYINLARI TEMİZLEMEKLE ÇOK VAKİT KAYBETTİK"

Rahmetli Özal'dan beri başlatılmış pek çok iyi niyetli girişimler vardır. Farklı odakların müdahalesi ile akamete uğratılmıştır. terör gerilemek yerine zeminini genişletmiştir.



Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Karanlık hesapların saldırıları ile sabote edildi bu kararlılığımız. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir.



Terör Sadece milletimizin canını yakmadı ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynağı terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik. Ödenen büyük bedeller bugünkü kimi sıkıntıların bile kaynağı oldu.

"TERÖRÜN DEVRİ ARTIK KAPANMIŞTIR"

2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonu değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyet ile karşılıyoruz.



Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı.



Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz. AK Parti olarak bu mutabakatı sağladığımız için 23 yıldır iktidardayız. Biz bu sayede ülkemizi nice badirelerden kurtardık.

"ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMA MÜCADELESİNE KATILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip.



AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Ülkemizin adını sanatla, yükselişle anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir.



Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.

"40 YILDIR KULLANILMAYAN KAYNAKLARI KULLANMAYA BAŞLADIK"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verdiği imkanlar sürecin sorunsuz ilerlemesine hayati katkı sağlamıştır. Böylesi bir meselenin yürütülmesinde farklı noktalara çekilen koalisyon yapısında mümkün olmadığı görülmüştür. İnşallah bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasında vazifelerini daha rahat ve güven içinde yürütebilecek.



Milletimiz, yeni yatırımlarla yaşadığı yerin potansiyelini değerlendirebilecektir. Daha etkin ümitler üretme imkanına kavuşacağız. Girişimcileri kazan kazan anlayışı ile ülkemizin bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. 40 yıldır kullanılmayan kayakları kullanmaya başlamıştık.



Tüm imkanları milletimizin emrine kılacağız. Eşsiz hazinelere sahip bölgemizi turizmin en gözde destinasyonu haline getireceğiz. Gençlerimizi ve kadınlarımızı gelişmemizin öncü aktörleri haline getireceğiz. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyoruz.

ADNAN MENDERES'TEN BAHSEDEREK SÖZLERİNE BAŞLADI

14 Mayıs tarihinin, 75 yıl önce gerçek manada yapılan ilk seçimle ülkenin demokrasiye geçtiği gün olduğunu belirten Erdoğan, "Bu seçimlerde tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, yerine milletin teveccühüyle Demokrat Parti ülke yönetimini devralmıştır. Halkımız 'Yeter, söz milletindir!' diyerek tek parti faşizminin ardından Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşımıştır," ifadelerini kullandı.

Merhum Adnan Menderes'in, dönemin CHP yönetiminin tüm tehdit, tahrik ve üniversite gençliğini sokağa döken provokasyonlarına rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: