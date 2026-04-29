Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın vizyonu işte budur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyonunu bir kez daha vurguladı.

AK PARTİ'Nİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN VİZYONU İŞTE BUDUR

Erdoğan, toplantıda gösterime sunduğu görüntülerle bu vizyonun ülkeye ve millete kazandırdıklarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kalkınması, güçlü ekonomi, stratejik yatırımlar hedefleri yer aldı.

'MİLLETE HİZMET AŞKI' BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Erdoğan'ın grup toplantısında izlettiği ardından sosyal medya platformu X hesabı üzerinden de paylaştığı videoda, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ve yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgelerindeki afete dayanıklı konutlar da görüldü.

Her platformda 'millete hizmet aşkını' vurgulayan Erdoğan'ın paylaştığı sahadaki uygulamalar ve hizmet ettiği milletin ona karşı sevgisi, duygusal anlar yaşattı.

CHP'NİN BAŞARISIZ MAZİSİ DE VİDEODA YER ALDI

Erdoğan, "Başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı, tarihi bir başarıya imza atarak verdik." derken muhalefetin başarısız konut girişimleri, belediyelerinin yetersiz çalışmaları, çöp sorunları, su problemleri hatırlandı.

CHP'nin başarısızlıklarla dolu belediyecilik 'çalışmaları' sürerken AK Parti'nin reform ve kalkınma odaklı çalışmaları, bir kez daha gözler önüne serildi.