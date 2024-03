ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mitingleri sürüyor.

Yerel seçim mitingleri kapsamında dün Tokat ve Çorum'a giden Erdoğan, bugün ise Aksaray'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Aksaray'da 35 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon mesajı verdi. "Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık." diyen Erdoğan, devamında şu ifadelere yer verdi;

"Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor"

"Pek çok alanda gayet olumlu neticeler alıyoruz"

Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde coşkunuzu sandığa yansıttınız. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 70'i, Cumhurbaşkanlığında yüzde 75'i aşkın oy oranıyla verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede, her seçimde Hasandağı gibi heybetli bir şekilde yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Sizler, yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok.



Biz de milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceğiz. Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Pek çok alanda gayet olumlu neticeler alıyoruz. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayiinde, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük. Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz.