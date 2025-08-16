Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaska'daki Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Alaska eyaletinde dün bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya kamuoyu tarafından merakla takip edilen buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi, dünya liderleri yakından takip etti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump-Putin görüşmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.



Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz.

"TÜRKİYE BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR"