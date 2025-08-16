Trump-Putin görüşmesi sonrası ilk açıklama: Nihai anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya kamuoyu tarafından merakla beklenen bu buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Trump ile yaptığı görüşmenin gayet olumlu geçtiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şunları söyledi:

"Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında. Uçaktan indim ve 'İyi günler komşu seni gördüğüme sevindim.' dedim. Aramızda birkaç ada var sadece. Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi. Rusya ve ABD son derece yakın komşular. Alaska ortak tarihimizin bir parçası. Her iki ülke de ortak bir zafer için birlikte çalıştı. Tarihi bir mirasımız var ve bu miras iki ülke arasında ileriye gidebilmemiz için önemli bir rol oynayacaktır. Zor bir dönemden geçtik. Soğuk Savaş'tan beri belki de en zor dönemden geçtik ve her iki ülke açısından da bu durum iyi olmadı. Bir yola girmenin ve bu yolu değiştirmenin zamanı geldi. Görüştüğümüz en önemli konulardan birisi Ukrayna idi. Ukrayna'daki durum aslında hepimizin güvenliğini de ilgilendiriyor.

"TRUMP, BAŞKAN OLSAYDI BU SAVAŞ ÇIKMAZDI"

Bir uzlaşıya varabilmek için buradaki çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız. İş birliğine geri dönmemiz çok önemli. Sayın Başkan Trump'a ortak çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sayın Trump'ın da ulaşmaya çalıştığı amaçta kararlı olduğu belli. 2022 yılında önceki ABD Başkanı ile son görüşmemizde Biden'ı ikna etmeye çalışmıştım. Durumun bu noktaya gelmemesi gerektiğini söylemiştim ve Sayın Başkan Trump bana dedi ki, 'Ben olsaydım bu savaş hiç olmazdı.' Ben de başkanın bu sözlerine katılıyorum. Trump, başkan olsaydı bu savaş çıkmazdı."

"ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR ANLAŞMA OLMAMIŞTIR"

Putin'in ardından konuşan Trump ise, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

"BAŞKAN PUTİN İLE HER ZAMAN HARİKA BİR İLİŞKİM OLDU"

Putin ile görüşmesine ilişkin NATO üyesi ülkelerden "uygun olduğunu düşündüğü çeşitli kişileri" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını belirten Trump, "Bugün gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir ilişkim oldu. Birçok zorlu ve hatta iyi toplantılar yaptık." diye konuştu.

Trump, "Rusya aldatmacası yüzünden" sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin'in de bu durumu anladığını vurguladı.

Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞMELER RUSYA'DA OLABİLİR

Trump, geriye kalan meselelerden birinin "muhtemelen en önemlisi olduğunu" ve ona "ulaşma şansının çok yüksek olduğunu" aktardı.

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.

TRUMP İLE PUTİN ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN ÖĞLE YEMEĞİ İPTAL EDİLDİ

Görüşmenin bitmesinin ardından, ABD ile Rus heyetleri arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Putin ülkesine dönmek üzere uçağa binerken, Trump da Washington'a gitmek için "Air Force One" uçağına geçti.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.