Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi: İşte ilk kare

Ukrayna–Rusya savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi.
ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi kapsamında Putin ile görüşme planını hayata geçirdi. Liderlerin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.
LİDERLER ALASKA'DA
Önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.
KARŞILAMA VE İLK TEMAS
Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.