Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi: İşte ilk kare

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik bir zirvede bir araya geldi. İkili lider 2019 yılından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 22:18

Ukrayna–Rusya savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi.

ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi kapsamında Putin ile görüşme planını hayata geçirdi. Liderlerin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.

LİDERLER ALASKA'DA

Önce Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne ulaştı.

KARŞILAMA VE İLK TEMAS

Putin ve heyeti üsse geldiğinde Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, görüşme alanına aynı araçla geçti.

