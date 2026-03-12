Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Diplomasi trafiği...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Johann Wadephul, bu görüşme sonrası Türkiye'deki temaslarını sürdürdü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, WADEPHUL İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’u Beştepe'de kabul etti.
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.
İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENECEK
Görüşmenin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdimi yapılacak.
Ödül takdiminin ardından, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda iftar yemeği düzenlenerek görüşmenin sona ereceği bildirildi.
Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki savaşın son bulması gerektiğini vurgulamış, "Artık sona ermeli" ifadelerini kullanmıştı.