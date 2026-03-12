Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına kınama

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

ABD ile bir yandan İran'a saldırıları devam eden İsrail, Beyrut'u da hedef alıyor.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 98’i çocuk olmak üzere 687’ye yükselirken, kınama mesajları da peş peşe geliyor.

"İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınayan bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.



Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.