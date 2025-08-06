Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde kolluk kuvvetlerince ele geçirilen eserlerden seçkin örnekler, "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesinde bir araya geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SERGİYİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi açılışına katılarak sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da eşlik etti.