Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan adım hayırlara vesile olsun

Terörün sona ermesi, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve jeopolitik potansiyelini açığa çıkararak, gelecek nesillere daha müreffeh ve topyekûn bir ülke mirası bırakacak.

Terör örgütü silah bırakırken, diğer yandan ise 47 yıldır kan üzerine kurulu kirli oyun bozuluyor.

Türkiye’nin son yıllarda artırdığı askeri ve teknolojik kapasiteyle üstünlük ve sınır ötesi operasyon kabiliyeti sonuç verdi.

Terörsüz Türkiye ideali gerçekleşti.

PKK'lı 30 kişilik grup bugün, Süleymaniye'de silahlarını yaktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, KARARLILIK GÖSTERDİ

Terörsüz Türkiye süreci ile kazanan 85 milyon olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi süreci kararlılıkla yönetti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise sonuna kadar arkasında durdu ve millet kardeşliğine sahip çıktı.

Bugün yaşanan gelişmelerin ardından ilk açıklamasını da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"