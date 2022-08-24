Türkiye ile Avrupa arasındaki enflasyon oranı kıyası yapanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Ankara'da düzenlediği "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye krizi fırsata çevirmede en başarılı ülkedir"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozsa da Türkiye krizi fırsata çevirmede en başarılı ülkedir.

Faiz, kur diye bir mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz.

"Onlardaki enflasyon ile bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil"

Onlarda enflasyon yüzde 9 bizde yüzde 80’e dayandı diyorlar. Onlardaki enflasyon ile bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Ne bütçe disiplininden taviz verdik ne finansal araçları hoyratça kullandık.

Son dönemde banka kredileri konusunda yaşanan krizin kaynağı ekonomik problemlerden değil yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum.

Bakış açımızı genişlettiğimizde bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ile Türkiye'nin enflasyon etkileri farklı VİDEO



"2053’e uzanan yola hep beraber varacağız"

Yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023’e ulaştıracak ardından da 2053’e uzanan yola hep beraber varacağız. Dünya ekonomisinde de ülkemizde de ölçekler çok değişmiştir. Dün çok büyük erişilmez gözüken rakamlar bugün ulaşılabilir seviyeler haline gelmiştir.

Gençlerimize dünyadaki ve ülkemizdeki bu değişimi anlatmak kolay olmuyor. Gençlerimizin gayretleriyle yakın bir gelecekte ülkemizi dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.









