Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da yaptığı konuşmada Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 15:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılacağını açıkladı.
  • Bu adımın, Aydın’ın hava ulaşımını güçlendirip kentin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.
  • Ticari uçuşlar, turizm ve ticaret sektörlerinde ekonomik canlılık yaratacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılışı, 6 bin 973 konut kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydınlılara hitap ederek önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TALİMATI VERDİK"

Meydanda toplanan binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’ın ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir adımı duyurdu. Erdoğan, Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için çalışmalara başlanacağını belirterek, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gerekli talimatların verildiğini ifade etti.

HAVA ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılmasıyla birlikte Aydın’ın hava ulaşımında önemli bir avantaj elde edeceğini vurgulayan Erdoğan, projenin kentin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

EKONOMİK HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Yetkililer, havalimanının ticari uçuşlara açılmasının başta turizm olmak üzere ticaret ve lojistik sektörlerinde Aydın ve çevre iller için ekonomik canlılık oluşturmasının beklendiğini kaydetti. Açıklamanın ardından miting alanında coşku ve alkışlar yükseldi.

