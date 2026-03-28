Hakan Fidan: Bölgemizin dış müdahalelere açık olmaması gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları, diplomatları, iletişim uzmanları, medya profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin ikinci gününde açılış konuşması yaptı.

Burada konuşan Bakan Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

"BU ANLAMSIZ SAVAŞIN BİTMESİ GEREKİYOR"

Bakan Fidan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

İsrail'in yarattığı gerilimlerle daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye, ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz.



Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor.

"BU ÇATIŞMA MEVCUT GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNİ DE ETKİLMEKTEDİR"

Kendi tarihimize bakacak olursak medeniyetin, mirasın geleceği şekillendirmek kapasitesi bulunmakta ama öncelikle yangını söndürmek durumundayız. Bölgemizde barış ve stabilitenin korunması gerekiyor. Bu da diplomasiyle yapılabilir ancak bundan sonra refah gelebilir.



Bölgesel olarak koordinasyonun derinleştirilmesi önemli. Bizim bölgemiz artık eskisi gibi olmayacak. Son dönemdeki çatışmalar bölge içerisindeki dayanışmayı etkilemiştir. Bu çatışma mevcut güvenlik düzenlemelerini de etkilemektedir.

"BÖLGEMİZİN DIŞ MÜDAHALELERE AÇIK OLMAMASI GEREKİYOR"

Yakın geçmişe bakacak olursak önemli dersler aldığımızı söyleyebilirim. Bölgemizin dış müdahalelere açık olmaması gerekiyor. Bunu da bölgemize sahip çıkarak yapabiliriz. Türkiye, ortak vizyonu bölgesele dayanışma anlamında sürdürme taahhüdünü devam ettirmektedir.