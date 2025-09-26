Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştuktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.
6 yıl sonra gerçekleşen görüşme, dikkat çeken anlara sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki samimi görüşmenin ardından gündeme gelen yeni detaylarda ise Beyaz Saray çalışanlarının Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi de var.
ANI DEFTERİNİ DE İMZALADI
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.