Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. O görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve uzun süre konuşuldu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştuktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

6 yıl sonra gerçekleşen görüşme, dikkat çeken anlara sahne oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki samimi görüşmenin ardından gündeme gelen yeni detaylarda ise Beyaz Saray çalışanlarının Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi de var. 

ANI DEFTERİNİ DE İMZALADI

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.

Gündem Haberleri