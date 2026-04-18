Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da: Diplomasi trafiği sürüyor

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor...

İkinci gününden de tüm hızıyla devam eden 5. Antalya Diplomasi Forumu, dünya ve hükümet liderlerini bir araya getirdi.

Burada önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği devam ediyor.

BOSNA HERSEK'Lİ HEYET İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında görüştü.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI MUSAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'IN ANTALYA'DAKİ TEMASLARI

Antalya Diplomasi Forumu'nun dünkü açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, birçok isimle görüşmeler gerçekleştirdi.

Birçok devlet lideri ile ayaküstü samimi anları kaydedilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de birebir görüşmeler gerçekleştirdi.