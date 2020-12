Cumhurbaşkanı Erdoğan: CAATSA, Türkiye'ye karşı saygısızlıktır

ABD'nin Türkiye'yi CAATSA ile karşı karşıya getirmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun Türkiye'ye karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde medya ziyaretçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Erdoğan, ABD'deki devir teslim töreninden sonra akışın daha net görüleceğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE YAPILAN SAYGISIZLIKTIR"

Bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye CAATSA ile yaptırım uygulanmasını sert eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO’nun ilk 5’i içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir. Yani sıradan bir ülke değildir.

Gerek Sayın Trump döneminde gerek Sayın Obama döneminde her zaman iftiharla 'Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz' denilirken, şu anda Amerika’nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum." dedi.

"BIDEN, BENİ İYİ TANIYAN BİRİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu ifadeler:

"Şu anda Trump bu işi bırakmadan bu hangi konuma varır onu bilemiyorum ama ben 4 yıllık Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım. Tam aksine çok daha olumlu adımlar attım birçok konuda.

Öbür tarafta Sayın Obama’nın -ki bir Demokrat- 8 yıllık döneminde de ben onunla çalıştım. 'Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan’dır' dediği kişiyim. Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye’ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir.

Kendisiyle Amerika’da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki Amerika’da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.

"LONDRA'DA YAPILACAK TOPLANTIDA, ŞERHİMİZİ EN GENİŞ MANADA KOYACAĞIZ"

Şimdi bu konuyla ilgili (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Hollande, maalesef verdiği sözü tutmadı. Bize dedi ki 'Biz gelişmekte olan ülkeler statüsünde size yapılması gereken destekleri yapacağız' Ne Merkel ne de Hollande bu sözü tutmadı. Tutmayınca da ben ondan sonra bu konuyla ilgili yapılan her toplantıda dedim ki 'Bak sözünüzü tutmadınız. Sözünüzü tutmadığınız için ben buna imza atmam. Ama sözünüzü tutar da Türkiye’ye yapılması gereken desteği yaparsanız, o zaman imzayı atarım' Şimdi Suudi Arabistan’daki G20 toplantısında yine bunu yerine getiremediler.

Hep bize dayatma yapmaya çalışıyorlar. İşte 'Bu 20’de 20 çıksın. Bunu başaralım' diyorlar. Dedim ki 'Yani kusura bakmayın, 20’de 20 çıkacaksa, 20’de 20’nin vereceği onayla bunun çıkması lazım. Siz bu onayı vermiyorsunuz, bizi köşeye sıkıştırıp ‘gel işte buna evet’ de ve ‘Riyad G20 toplantısı başarılı bir şekilde sonuçlandı desinler’ diyorsunuz. Hayır. O zaman ne olacak? İşte Paris’teki toplantıda, 'orada şöyle olur, böyle olur vesaire.' Ne oldu? Bizim imzamız olmadan 19’la bu çıkmış oldu. Şimdi Londra’da yapılacak olan toplantıda bu konu yine önümüze gelecek. Tabiİ biz orada şerhimizi en geniş manada ortaya koyacağız. Çünkü bizi gelişmiş ülkeler statüsünde tuzağa düşürmek istiyorlar. Olay bu.





"İŞSİZLİKTE BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU"

Bakın son işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlikte bir düşüş söz konusu. Hamdolsun üçüncü çeyrekte büyümede ciddi bir sıçrama göz önünde. Yani şu anda ibre olumlu istikamette gelişiyor. Tabiİ burada her birimin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi halinde bizler şu korona döneminde mesafeyi çabuk kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin altyapısı buna müsait. Bizim bu noktada bir sıkıntımız yok. Ama nasıl ki tüm dünya şu anda bir sıkıntının içinden geçiyorsa tabiİ ki bunun bizde de yansımaları var. Ama ben şuna eminim; daha da iyi olacağız. İhracatta iyi bir konumdayız.

"2021 YILI ÇOK ÖNEMLİ"

Her şeyden önce özellikle teknolojideki gelişmelerimiz, savunma sanayiindeki ihracat kalemlerimiz her an sürekli artmaya devam ediyor. Yani biz leblebi, çekirdek veya buğday gibi ihraç kalemlerine dayalı bir ülke değiliz. Bizim artık Türkiye olarak bundan sonra gücümüz ağırlıklı olarak teknolojiden geliyor. Tabiİ bu ileri teknoloji hamdolsun Türkiye’yi farklı yere doğru taşıyor. Şimdi bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan bulacağımız güçle de inşallah kendimizi toparlayacağız. Onun için 2021 çok çok önemli. İnşallah 2022’ye de çok çok farklı girmeliyiz."