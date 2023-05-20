Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi Deprem bölgesinde 40 bin kişinin katıldığı mitingte vatandaşlara seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun değişen tavırlarını eleştirerek, "Kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı, şimdi masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem seçimini geride bıraktı.

28'inci Dönem milletvekilleri belirlenirken Cumhurbaşkanı adayı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, 5 yıl boyunca görev alacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Bu kapsamda seçim çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ziyaretleri deprem bölgesine oldu.

Erdoğan Adıyaman'da coşkulu kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından masayı yumruklayarak sosyal medyada video paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Bugün eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sert tepkilerini eleştirerek, "Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü." dedi.

Erdoğan'ın konuşma başlıkları şu şekilde:

Her birinize 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.



Biz Adıyaman hiçbir hesap gütmeden, karşılıksız seviyoruz. İnşallah 28 Mayıs zaferinden sonra Kahta'ya söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Alanda 40 bin kişi var. Aramıza hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.

"CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerinde milletimizi suçladılar"

Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'Size bir şey yok' bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.



Konteyner kentlerin olduğu bölgede ciddi sayıda yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim şu aşkımızın sırrına asla eremediler.



CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerinde milletimizi suçladılar. Makarnacı, kömürcü, takoz, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler.

"Halen tehdit diline sarılarak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar"

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950'den beri bu kötü huylarından asla vazgeçmediler. Sandıkta tecelli iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar, oylarını sattılar iftirası atıyorlar.



Hatta gazete manşetlerinden 'Milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar. Ama bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu sormuyorlar.



Pazar günüyle beraber 16 ve 17'nci seçimlerini kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler ama pişkince hayatlarına devam ettiler.



Hatalarından dolayı milletimizden özür dilemediler. Samimi bir özeleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Halen tehdit diline sarılarak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.

"İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın"

Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki insanlar önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki kimi aday gösterirlerse milletimiz tıpış tıpış oy versin.



Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Milletin desteğini hak edeceksin, eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın.



Hep aynı şeyleri yapıyor, her defasında farklı sonuç bekliyor. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.



Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Milletimiz bizi bir faninin görebileceği her türlü makama getirdi. Şu saatten sonra bizim aziz milletimize daha büyük eser ve hizmetler kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir.

"Giden canlarımızı geri getiremesek de diğer kayıpları telafi etmekte kararlıyız"

Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.



İlk günlerde bazı eksikler olsa da bunları gidererek Adıyaman'ın yaralarını sarmaya başladık. Giden canlarımızı geri getiremesek de diğer kayıpları telafi etmekte kararlıyız.



Depremlerde Adıyaman ve diğer illerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da evine kavuşturana kadar çalışacağız.



Ekim-Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Köy evleri inşası da sürüyor. Deprem bölgesi genelinde 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. 13 bine yakın işyerini de faaliyete geçirdik.

"CHP Genel Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz"

Türkiye bir seçimini demokrasi şöleniyle tamamlamıştır. 28 Mayıs'tan umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Pervasız ve nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor. Düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan bileği kırılacak.



Seçimden önce taktığı demokrat maskesi düşünce altından tek parti CHP'sinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı. Sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. CHP'nin vesayet ve darbe gölgesinde yürüyen CHP'den farkı olmadığı görüldü. Genel Başkan'ın gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, LGBT'cilerle, emparyalistlerle yol yürüdüğünü gizleyemiyor.



Buradan sesleniyorum; bu CHP LGBT'cidir, HDP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir. LGBT; AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Gazi'nin hatırasına hürmeten bu partiye oy veren kardeşlerimin operasyon aracı haline dönüşmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum.

"Geçici olarak diğer şehirlere giden vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz"

Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz sahayı hiç boş bırakmadı. Milletimizin derdiyle dertlendiler. İlk günler de bazı eksikler olsa da bunları da halledip hamdolsun şehri yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canları geri getiremesek de diğer tüm kayıpları gidermekte kararlıyız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan çalışacağız.



Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılması hedefi vardır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışacağız. Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır. Köy evlerinin inşası da sürüyor. Geçici olarak diğer şehirlere giden vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Kardeşlerim, Türkiye bir seçimini daha demokrasi havasında tamamlamıştır.



Koltuğunu kaybetmemek için milletin her türlü sinir uçlarıyla oynuyor. Bu CHP LGBT'ci midir? yanındaki HDP LGBT'ci midir? diğerleri de aynı mı? Peki LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın, bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum.

"Sandıkta istedikleri netice çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir"

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her Adıyamanlı bizim kardeşimizdir. 14 Mayıs sonrası yaşanan utanç verici hadiselerin sizleri üzdüğünü biliyorum. Daha düne kadar bedava ev sözü verenlerin sandıkta istedikleri netice çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir.



28 Mayıs'ta sandıklara çok sıkı sahip çıkıyoruz. Çünkü 28 Mayıs'ta ben, Cumhur İttifakı Adıyaman'dan farklı bir ses bekliyoruz. Bizi ve hizmetlerimizi biliyorsunuz. Ülkeye hiçbir hizmeti olmayan diğer adayı da gayet iyi biliyorsunuz.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımın oylarını kullanmalarını rica ediyorum"