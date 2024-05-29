Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş sokak köpeği sorunumuz var Sokak köpeklerinin barınaklara toplanıp kısırlaştırılıp sahiplendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvanseverlerin bu konuda sorumluluk almasıyla sorunun çözülmesi halinde bir sonraki adıma gerek kalmayacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu çözmek için harekete geçti.

Sokakları güvenli hale getirmek için başlanan çalışmalarda, TBMM sürecinin başlamasına kadar ilerleme sağlandı.

Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Köpeklerin sokaklardan toplanacağını, bakımevlerine yerleştirileceğini, bakımevi olmayan yerlere bakımevi yapılacağını söyleyen Erdoğan, sorunun çözümünde hayvanların sahiplenilmesinin önemine değindi.

"Çok vahim tablolarla karşılaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Resmi rakam 2 milyon. Rakamın en az 2 kat olduğu varsayılıyor. Bu sayı her yıl katlanarak artıyor. Kuduz tehdidi de büyüyor.

Çok vahim tablolarla karşılaştık.

Ankara Keçiören'de Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı, Antalya'da Mahra kızımız köpekten kaçarken hayatını kaybetti, bir evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi, Muş'ta 790 yaşındaki Mecdine Teyzemiz yaralandı. Böyle çok örnek var.

"Hemen her gün saldırı haberi alıyoruz"

Hemen her gün başıboş köpeklerin sebep olduğu bir saldırı, bir yaralanma ya da bir kaza haberi alıyoruz.

Bir defa şunu açık ve net kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş sokak köpeği sorunumuz var. Bazı ülkeler, Türkiye'ye gelecek turistleri kuduz riskiyle uyarmaya başladı. Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyoruz.

"Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın"

Bizim siyaset ilkemiz bellidir. Yaradan'ı severiz Yaradan'dan ötürü. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkardık, hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık.

Bizim bu sorunu köklü şekilde sonuca ulaştırmamız şart. Tarım Bakanlığımız, sahipsiz köpek sorununu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı.

Toplumun büyük bir kesimi bu sorunun çözülmesini istiyor. Bu talebe kayıtsız kalmamız düşünülemez.

"Köpeklerin sahiplenilmesini arzuluyoruz"

Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizim medeniyetimiz bir merhamet devletidir. Canlıya insan olsun hayvan olsun bitki olsun her zaman merhametle yaklaştık. Bu konuda vakıfların kurulduğunu görürsünüz.

Mevzuatta yapacağımız değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini arzuluyoruz.

Köpek bakımevi olmayan yerlerde bakımevleri yapılacak. Biz istiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin.

Hayvanseverlerin bu konuda daha fazla sorumluluk alacaklarını düşünüyoruz.

"Başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağını düşünüyoruz"

Belediyelerin sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma gerek kalmayacağını düşünüyoruz.

Böylece bu önemli sorunu en geniş mütabakatla çözmüş olacağız."