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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında Şuşa yolunda samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında Şuşa yolunda samimi sohbet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Şuşa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat sırasında uzun uzun sohbet etti, o anlarda kamera kayıttaydı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 09:31
- Güncelleme : 16.06.2021 - 09:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan'da.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte önce Fuzuli'ye oradan da Şuşa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşananlar hakkında detaylı bilgiler aldı.
Otobüste yaşanan samimi sohbet sırasında kameralar da kayıttaydı.
MAYIN TEMİZLİĞİNDE DESTEK
İlham Aliyev'in bölgede en büyük sorunlardan birinin mayınlar olduğunu söylemesi üzerine; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işin dedektörle zor biteceğini belirterek daha fazla mayın temizleme makinasının gönderileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında Şuşa yolunda samimi sohbet VİDEO