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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında Şuşa yolunda samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında Şuşa yolunda samimi sohbet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Şuşa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat sırasında uzun uzun sohbet etti, o anlarda kamera kayıttaydı.