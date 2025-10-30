Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı süreç kapsamında, TBMM'de bir komisyon kuruldu.

Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair önemli bir gelişme yaşandı.

İMRALI HEYETİ BEŞTEPE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

Görüşmenin başladığı açıklandı.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.