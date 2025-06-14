Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bölge için en büyük tehdit

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki gerilim başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Erdoğan, görüşmede İsrail’in hem bölge barışı hem de güvenliği açısından en büyük tehdit unsuru olduğunu vurgulayarak, artan tansiyonun düşürülmesi için Tel Aviv yönetiminin bir an önce frenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL, BÖLGE BARIŞI İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cumhurbaşkanımız, uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti.

ÜRDÜN KRALI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail’in ve Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının İsrail saldırganlığını bu boyuta taşıdığını, saldırılarla İsrail’in İran’ın nükleer programına ilişkin meselede çözüm çabalarını baltaladığını, İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini ve İsrail’in bu hususu hiçe saydığını belirtti.

Bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer müzakerelerinin devam etmesinin ihtilafın çözümünün tek yolu olduğunu, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.