Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli'de mevcut İBB yönetimine tepki! Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan yarı zamanlı belediyeciliğe dikkati çekti ve şehrin her alanda içler acısı bir hale geldiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında, son 2 günü İstanbul'a ayırdı.

Bu kapsamda da Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Ellerinde bayraklarla bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabında şu detaylar öne çıktı;

İmamoğlu'na: Ne tam ileri. Sen tam gaz geri gidiyorsun

İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi devraldıkları projeleri bile sürdürememişlerdir. Şu anda İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı acaba Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu?



Büyükşehir Belediyesi'nden ne diyor, "tam ileri", ne tam ileri? Sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi bir defa hiçbir zaman halkıyla sahiplenmedin ki, ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında hava bozuk olduğunda ya tatilde, ya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı peşinde, ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta.

"Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız elvermez"

Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesai ile olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz. Ya İstanbul'a aşkla, tutkuyla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, atlama taşı, basamağı, oyuncağı, finans kaynağı haline getirilemez.



Eyüpsultan Hazretleri'nin uğruna surları dibinde can verdiği İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız elvermez. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz. Bunun için sadece İstanbul diyoruz.

"Ne diyor, akıllı belediyecilik tam ileri. Nasıl bir tam ileri?"

İstanbul'un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiğidir. Şuraya doğru dürüst otobüs geliyor mu? Devamlı otobüsler ya yanıyor, buradaki ulaşım ne yazık ki yapılmıyor. Şimdi bütün bunlara karşı inşallah otobüslerimiz, metrobüsler olarak, otobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme geçecek.



Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Bu öyle bir belediye başkanı ki şurada Sancaktepe'de metro ile ilgili açış yaptık, orayı gelip toprakla doldurdu. Sen nasıl belediye başkanısın?



Nasıl toprakla doldurursun? Ne diyor, akıllı belediyecilik tam ileri. Nasıl bir tam ileri? Sabah işe gitmek, akşam işten dönmek, bir yerden bir yere seyahat etmek, kayak yapmak İstanbul sizin bu zevkinizi çekmeye layık mı?

CHP-DEM pazarlığı

Bu şehrin beklentisi ve ihtiyacı elbette çoktur. Ama bazı hayati öncelikleri vardır. İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, proje, icraat gördünüz mü? Hayır, çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul ne oldu dolar, ne oldu euro ve bunlar bir yere götürülüyor.



Peki nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit delege avlarında, DEM ile pazarlıkta. Bu DEM'i biliyorsunuz bizim Rize'nin çay demi değil. Kazanma değil kaybettirme hırsıyla hareket edenleri yemlemekte harcanıyor.



Sanki İstanbul böyle bir tehditle karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle bu tehlike ortadan kalkmıyor. Buraya gelirken emniyete sordum şu anda alanda ne kadar katılım var? Aldığım rakam 40 bin. Maşallah böyle bir cuma gününde 40 bin kardeşimle Sultanbeyli'de buluşmak bizim için bir vefadır.

"Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir"

Sözlerimin hemen başında bugün ebediyede irtihal eden kıymetli dava arkadaşımız Genel Merkez Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcımız Osman Karaaslan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Genç yaşta kaybettiğimiz Osman kardeşimiz partimizde farklı görevlerde bulunmuş, davamıza samimiyetle hizmet etmiştir. Rabbim Osman kardeşimi cenneti ile cemali ile müşerref eylesin diyor; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.



Artık sonuna doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da eriştirmesini diliyorum. Sözlerime başlarken öncelikle sizlere şükranlarımı ifade etmek istiyorum.



Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 mayıs seçimlerinde Sultanbeyli, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64 ve cumhurbaşkanlığında yüzde 67 oy oranıyla destek verdiniz. Ahde vefanız ve kadirşinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir. Hem de çok derindir.

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır"

Bugün Sultanbeyli, İstanbul'un yıldızı parlayan ilçelerinden biri olarak kendini istiskal edenlere adeta nazire yapıyor. İlçe belediyemiz hayata geçirdiği projeler, yaptığı eser ve hizmetlerle Sultanbeyli'yi her geçen gün daha da güzelleştirdi ve güzelleştiriyor. Bizim hikayemizde Sultanbeyli'nin durumuyla farklı değil. Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu.



"One minute" diyerek mazlumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık. Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerini üzerimize salanlara teslim olmadığımız için pek çok acıyla sınandık. Gazze'de yapılan katliama en üst perdeden itiraz ettiğimiz, mazlumlara her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik.



Hamdolsun önce Allah'ın yardımı, sonra da Sultanbeyli'den, İstanbul'dan, milletimizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden geldik, geliyoruz. Şimdi ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır. Pazar gününe kadar buna hazır mıyız? Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız? Ben Sultanbeyli'den gümbür gümbür bir sesin geleceğine inanıyorum.

"Milletimizin takdirini toplayan Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik"

Bilim insanları her gün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. Biz bu sebeple İstanbul'da afet bölgelerindeki gayretli çalışmalarıyla milletimizin takdirini toplayan Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik. Allah'ın izniyle bu kardeşiniz yaklaşık 5 yıl İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet etti. Sonra beni başbakanlığa gönderdiniz, sonra cumhurbaşkanlığı ve dediniz ki İstanbul emin ellere teslim. Bunu yaptık mı? Şimdi de emin eller Allah'ın izniyle Murat Kurum kardeşimle ve tüm ilçe belediyeleriyle gerçekleşecek. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştürecek. Tam bir seferberlik anlayışla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacak.

"Yaparsa AK Parti yapar"