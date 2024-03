ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında, son 2 günü İstanbul'a ayırdı.

Bu kapsamda da Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Ellerinde bayraklarla bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabında şu detaylar öne çıktı;

İmamoğlu'na: Ne tam ileri. Sen tam gaz geri gidiyorsun

İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi devraldıkları projeleri bile sürdürememişlerdir. Şu anda İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı acaba Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Büyükşehir Belediyesi'nden ne diyor, "tam ileri", ne tam ileri? Sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi bir defa hiçbir zaman halkıyla sahiplenmedin ki, ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında hava bozuk olduğunda ya tatilde, ya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı peşinde, ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta.

"Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız elvermez"

Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesai ile olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz. Ya İstanbul'a aşkla, tutkuyla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, atlama taşı, basamağı, oyuncağı, finans kaynağı haline getirilemez. Eyüpsultan Hazretleri'nin uğruna surları dibinde can verdiği İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız elvermez. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz. Bunun için sadece İstanbul diyoruz.

"Ne diyor, akıllı belediyecilik tam ileri. Nasıl bir tam ileri?"

CHP-DEM pazarlığı

"Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir"

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır"

Bugün Sultanbeyli, İstanbul'un yıldızı parlayan ilçelerinden biri olarak kendini istiskal edenlere adeta nazire yapıyor. İlçe belediyemiz hayata geçirdiği projeler, yaptığı eser ve hizmetlerle Sultanbeyli'yi her geçen gün daha da güzelleştirdi ve güzelleştiriyor. Bizim hikayemizde Sultanbeyli'nin durumuyla farklı değil. Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu.



"One minute" diyerek mazlumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık. Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerini üzerimize salanlara teslim olmadığımız için pek çok acıyla sınandık. Gazze'de yapılan katliama en üst perdeden itiraz ettiğimiz, mazlumlara her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik.



Hamdolsun önce Allah'ın yardımı, sonra da Sultanbeyli'den, İstanbul'dan, milletimizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden geldik, geliyoruz. Şimdi ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacaktır. Pazar gününe kadar buna hazır mıyız? Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız? Ben Sultanbeyli'den gümbür gümbür bir sesin geleceğine inanıyorum.