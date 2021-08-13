Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölenlere rahmet diledi.

Batı Karadeniz, sağanak yağış nedeniyle sel sularına teslim oldu.

Yağışlardan en çok etkilenen illerden biri olan Kastamonu'da 25 vatandaş hayatını kaybederken, bölgede büyük hasarlar meydana geldi.

Afet bölgesi ilan edilen alanda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENAZE NAMAZINA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki cenaze törenine katıldı VİDEO

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"NASIL OLACAĞINI KİMSE İFADE EDEMEZDİ"

"Rabbim cenaze namazımızı kabul eylesin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis, ölümü tadacaktır. Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil, Tıpkı Fatih kardeşimizde olduğu gibi. Acaba böyle bir şey olur muydu diye sorulsa kimse nerede nasıl olacağını, ne zaman olacağını ifade edemezdi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Netice itibarıyla böyle bir sel afeti ve afet neticesinde Fatih kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ben de Fatih kardeşimizle ilgili arkadaşlardan aldığım tezkiyelerde ne denli samimi bir insan olduğunu öğrendim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.