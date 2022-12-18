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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere başkent Doha'ya gitti.
    • 18.12.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 14:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.

    Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlarken Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, 18 Aralık Pazar saat 18:00'de oynanacak.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmıştı.

    Başkent Doha'ya gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

    Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak "TC-CAN" ile TSİ 13.30'da başkent Doha'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililerce uğurlandı.

    Ziyaretine eşlik edecekler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar a gitti #1


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