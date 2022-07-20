Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun KYK açıklamasını tiye aldı

Öğrenim kredileri için atılan faizlerin silinmesi adımını CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesini tiye alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O söyledi ben de yaptım!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran'da düzenlenen Astana formatındaki 3'lü zirveye katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın önemli mesajlar verdiği zirve, gece saatlerinde sona erdi.

Erdoğan, yurda dönüşünde zirveye ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KYK adımını Kılıçdaroğlu sahiplendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, gençlere verdiği müjdeye de değindi.

Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerinin aldıkları öğrenim kredilerindeki (KYK) faizlerin silineceğini, gençlerden yalnızca ana paranın geri alınacağını açıklamıştı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı

Cumhurbaşkanı, KYK için atılan bu adımları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesini ise tiye aldı.

"O söyledi ben de yaptım!"

Erdoğan, "En son Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!" diye konuştu.