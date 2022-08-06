Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılı töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit’e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Vatandaşla bir araya geldi

Buradaki programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda kendisini bekleyen coşkulu halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik."

Meral Akşener'e uyuşturucu tepkisi

(Meral Akşener'e) Yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin. Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Bunların hepsiyle gerekli biz mücadeleyi verdik veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin veridği mücadele bilinen bir gerçektir.

Önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Dolayısıyla önce haddini bileceksin.

Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyan iç ve dış çevrelerin hepsi de şimdi ümitlerini 2023'e bağlamışlar.



