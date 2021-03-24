Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi kendisini bekleyenleri selamladı

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere alana giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara seslenerek il il selam verdi.

Ankara Spor Salonu bugün AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kongrenin başlatılabilmesi için salon içerisinde bekleyenler olduğu kadar salonun dışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyecanla beklendi.

Alana giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyenlere seslendi.

"KAR YAĞIŞININ MİKROPLARI TEMİZLEDİĞİ ANLAMLI BULUŞMA..."

Tüm illerden Ankara'ya gelen partililerin coşkusunu görünce illeri tek tek selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada sizleri selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre alanına giriş yaptı VİDEO





Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Birazdan 7. Olağan Büyük Kongremizi yapacağız. Son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız?

Bugün yapacağımız 50 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu değil şimdi 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Onlar da yedek olarak kalmayacak. Onlar da beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.

Kongremizi inşallah başlatarak sizleri buradan gayet buradan sakin bir şekilde illerimize uğurlayalım. Allah yar, yardımcımız olsun. İnşallah yakında bu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz. O gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz."