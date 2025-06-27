Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan forumun açılışında yaptığı konuşmada, 70 ülkeden temsilciyi Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kültür, ticaret, tarih ve medeniyetlerin buluşma noktası kadim şehrimiz İstanbul’a hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Akabinde ulaştırma alanında tam anlamıyla bir destan yazıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlardan da bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"300 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPTIK"

Bunun en açık örneğini Covid salgını döneminde hep beraber yaşadık. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarihte olduğu gibi, günümüzde de ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler, toplumlarının sadece refahına katkıda bulunmuyor, aynı zamanda kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerletiyor.

"BU YATIRIMLARIN ULAŞIMA ETKİSİ 1 TRİLYON 65 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin özellikle son 22 yıldır kara, hava ve deniz yollarına ilave olarak iletişim ve enerji hatlarına yaptığı büyük yatırımların gerisindeki en temel motivasyonun bu yaklaşım olduğunu kaydeden Erdoğan, "yol medeniyettir" dediklerini ve bu alanda büyük bir yatırım seferberliğini başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı karayollarına, 64 milyar doları demiryollarına, 25 milyar doları havayollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı. Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık. Sanayiden ihracata, turizmden lojistik hizmetlerine kadar birçok sektör bu yatırımlardan olumlu etkilendi. Ulaştırma yatırımları adeta ekonomimizin itici gücü haline geldi." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA ALANINDA YAPILAN DİĞER YATIRIMLAR

6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 29 bin 742 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti;

Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken, bugün bu sayı 77'ye yükseldi. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreyi buldu. Karayolu tünel sayımız 83'ten 513'e, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttik. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, 1915 Çanakkale köprülerini ülkemize kazandırdık. Boludağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Salarha, Pirinkayalar, Hasankeyf, Badal, Zigana tünellerini aziz milletimizin hizmetine verdik. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu gibi devasa yol projelerini hayata geçirdik.



Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7 bin 274 kilometreye çıkardık. 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik.



Havayolunu halkın yolu haline hamdolsun biz dönüştürdük. Havayollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 58'e ulaştırdık. Yurt dışı uçuş noktası 60'tan aldık, toplam 353'e getirdik. İstanbul Havalimanı'mız Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor. Yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur: 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyon civarındayken, şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 32 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda. Yani ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİNE TAKILMADIK"

Tabii burada şu acı gerçeği de vurgulamak mecburiyetindeyim. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık gururla taktığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı'yla ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu, "Yol mu yiyeceğiz?" dediler. Gün oldu, "Bunlar külliyen israf" dediler. Gün oldu, "Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez" dediler. Gün oldu, projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Gün oldu, "Göçü hızlandırır" iddiasıyla hızlı tren projelerini tenkit ettiler. Daha burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiriyle ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar.



Aslında ne iş yaptılar, ne hizmet ürettiler, ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık.



Vatandaşlarımızla birlikte ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve iş birliği yolları, koridorları, rotaları tesis ediyoruz. Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını görüyoruz. Bunlardan ilki Orta Koridor'dur. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demir yolu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, havayoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor.

"PEK ÇOK KONUYU GÖRÜŞME FIRSATI BULACAKSINIZ"

İki gün sürecek forumda yapılacak istişarelerin, alınacak kararların ve kurulacak dostlukların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah forum kapsamında sınır ötesi işbirliği imkanları, dijitalleşme adımları, altyapı yatırımları ve transit taşıma süreçlerinin uyumlaştırılması gibi pek çok konuyu görüşme fırsatı bulacaksınız." dedi.

"51 TRİLYON DOLARLIK BİR COĞRAFYANIN MERKEZİNDESİNİZ"

Türkiye'nin konumunun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 1 buçuk milyar insana doğrudan erişim sağlayan bir ülkenin misafirisiniz. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz." diye konuştu.

Forumun uluslararası bir toplantıdan daha fazlası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

"FORUM BİR ULUSLARARASI TOPLANTIDAN ÖTE"