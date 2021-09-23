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Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York eyaletinde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
- AA
- 23.09.2021 - 00:57
- Güncelleme : 23.09.2021 - 01:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta diplomatik ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor.
Açılışını yaptığı Türkevi'nde konuklarını ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada istişarelerde bulunuyor.
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
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