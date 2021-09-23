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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York eyaletinde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
    • AA
    • 23.09.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 01:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi ile görüştü

     

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta diplomatik ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor.

    Açılışını yaptığı Türkevi'nde konuklarını ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada istişarelerde bulunuyor.

    Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi ile görüştü #2

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