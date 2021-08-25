Türkiye'nin eskiden kendi sınırları içinde varlık-yokluk mücadelesi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük" dedi.

Sultan Alparslan'ın 950 yıl önce kahramanlarla toplandığı Bitlis Ahlat'ta, yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Anadolu'nun kapılarının açıldığı büyük zaferin 950'nci yılı olmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, toprakları vatan haline getiren tüm şehit ve gazilere duyulan minneti de dile getirdi.

"HER KRİTİK MESELEDE SÖZ SAHİBİ ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK"

Artık hiçbir kesimin veya gücün Türkiye'ye ve bu ülkenin gençlerine kayıplar verdiremeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi için düzenlenen törene katıldı VİDEO



"AHLAT, TARİH BOYUNCA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu’nun Fatih'i, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan’dan bugüne kadar her seviyede milletimize hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerimizi anıyorum.

Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi vardır. Ahlat’ın hikayesi ise tamamen kendine özgüdür. Çünkü bu şehir tarih boyunca hep Doğu ve Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür.

Medeniyetimize Hz. Ömer’in armağanı olan bu bölge, Orta Asya’dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçerlerinin de toplanma ve dağılma merkezi olmuştur.

Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri, tacirleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehri, Selçuklular İslam’ın kubbesi, Osmanlılar ise Ata Şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor.





"BİZ BURANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Ahlat için taşların konuştuğu şehir derler. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü, unvanını taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı, bizim bugün bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu’nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat Mezar Taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir.

Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Ama hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz.

Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında da bu şehrin çok büyük önemi vardır. Bizans İmparatoru’nun Ahlat’a gelen öncü kuvvetlerinin buradaki Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesi zaferin ilk adımı olmuştur.

Daha sonraki asırlarda Horasan bölgesinden Ahlat’a gelen ve buradan da bütün Anadolu’ya dağılan gönül erleri, bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik iklimini tahsis ettiler. Ecdat bu topraklara geldiğinde, harap, bitap, yıkık bir coğrafyayla karşılaşmıştı. Anadolu’nun dört bir koldan imar edilerek bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat’ta önemli bir ilim ve sanat merkezi oldu.





"2023 HEDEFLERİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Birçok bilim adamını, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu’ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla hem eski mezarlıklarda hem şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık.

İşte bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor hem bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz.

Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz. Sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye’yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.

İnsanların hayatlarında çok uzun gibi gözüken 30 yıllık, 50 yıllık dönemler, milletlerin ve devletlerin tarihinde oldukça kısa sürelerdir. Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde, milletimizin ve devletimizin önünde asırlar ötesine uzanan bir ışık yaktığımızı unutmamalıyız.

Biz geçtiğimiz 19 yılda nasıl Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı hizmeti ülkemize kazandırmışsak, gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza atacağından şüphe duymuyorum. Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların hiçbirinin de başarıya ulaşamayacağının en büyük ispatıdır. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, gönül yoldaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır.





"GENÇLERİMİZ SAYESİNDE BUGÜNKÜ CANLILIĞA KAVUŞMUŞTUR"

Malazgirt ve Ahlat’ta gerçekleştirdiğimiz programlar Okçular Vakfımızın ve onlarla birlikte ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizin sayesinde bugünkü canlılığına kavuşmuştur. Beşinci yılına ulaşan bu programların salgın dönemindeki istisna haricinde her yıl daha bir coşkuyla, daha geniş katılımla, daha kapsamlı etkinliklerle zenginleştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Artık yurt dışından misafirlerimizin de eşlik ettiği bu programların en güzel şekilde ifası için hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız önemli altyapı yatırımlarını şu mekanda yapmışlardır. İşte bu gördüğünüz mekan, şu otağlar bunun en güzel ifadesidir.

Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını yapmıştık. Bugün de Ahlat Millet Bahçesi’nin açılışını yapıyoruz."