Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği Kurban Bayramı öncesinde de hız kesmeden devam ediyor.

Yoğun temaslarını sürdüren Erdoğan, bu kez Asya ülkelerinden bir liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmeye devam edeceklerini vurgularken, Malezya Başbakanı’nın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.