Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kütahya'ya giden ve bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.

Güler, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OLARAK BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan Güler, "Burada kahraman Mehmetçik'imizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik.

Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

"ASKERLERİMİZİN VE KIYMETLİ AİLELERİNİN KURBAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçik'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli kahraman askerlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.



Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'mız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum.

"GÖK VATAN'I MUHAFAZA VE MÜDAFAASINDA KİLİT BİR ROL ÜSTLENİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 1048'de Pasinler Ovası'nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdıkları destanlardan bugüne, 1000 yıldır istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini belirterek şunları kaydetti: