Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihniyetlerde yaptık

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Tarihin en önemli seçimlerine kısa bir süre kala adaylar belirlendi, partilerin milletvekili listeleri de netleşti.

Böylelikle sıra, adayların görücüye çıkmasına geldi.

Bu kapsamda AK Parti, aday tanıtım toplantısı için Ankara'da program düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa katılarak 14 Mayıs için önemli mesajlar verdi.

Seçim beyannamesinin de açıklanacağı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kalkındırmak için yapılan çalışmaları eleştiren gelen Naci Görür'e şöyle yanıt verdi:

Tüm dünyanın gözünün seçim gününde olduğunu da belirten Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yaşadığımız her saldırı, her felaket, her acı, bilhassa da 6 Şubat depremleri, birliğimizi daha çok sıkılaştırmamız, beraberliğimize daha çok sahip çıkmamız, kardeşliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak önce, altyapımızla, üretimimizle, güvenliğimizle, diplomasimizle, her şeyimizle kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız.



Ancak bunu sağladıktan sonra bize uzanan elleri tutabilir, bize el uzatanların yardımlarını kabul edebiliriz. Çünkü kanımızla, canımızla, alın terimizle kendimize vatan yaptığımız bu kadim coğrafya, binlerce yıldır olduğu gibi bugün de, tüm dünyanın gözünü diktiği yerdir.



Bu coğrafyada huzurla yaşamanın, devlet kurmanın, gelecek inşa etmenin bedeli, güçlü olmak ve güçlü kalmaktır. Binlerce yıldır üzerine nice başarılar inşa ettiğimiz milli hasletlerimizin ve devlet geleneğimizin gereği olan duruş da budur.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir ferdinin, bu ülkenin refahından ve demokrasisinden aynı düzeyde yararlanma hakkı olan birinci sınıf vatandaşları olduğunu söylerken, bu özgüvene dayanıyoruz.

Yaşadığımız her sınama gibi, deprem afetleri karşısında da aynı yaklaşımla hareket ediyoruz.