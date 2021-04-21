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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 08:39
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı.

    İkili, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte orucunu açtı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE OĞUZHAN ASİLTÜRK İFTARDA BULUŞTU

    Oldukça samimi bir atmosferde geçen görüşmenin ardından fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Konuya ilişkin Erdoğan Dijital Medya isimli yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk le iftar yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk le iftar yaptı #2

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