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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.